Freisinger Bischofskonferenz tagt in München

In München beginnt an diesem Mittwoch die Herbstvollversammlung der Freisinger Bischofskonferenz.Kurz nach dem Abschluss der Weltsynode in Rom wird es für die bayerischen Bischöfe allerdings nicht schwerpunktmäßig um das Verhältnis der deutschen Katholiken zu Rom oder um die Weltkirche gehen.