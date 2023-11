Freund stärkt Tuchel: FC Bayern hat sich «immer gewehrt»

Telefónica will Deutschland-Tochter komplett übernehmen Gefällt mir Merken Teilen

Der spanische Telefónica-Konzern will seine Tochter Telefónica Deutschland komplett übernehmen. Für rund 840 Millionen ausstehende Anteile wollen die Spanier 2,35 Euro das Stück bezahlen, wie sie am Dienstag in Madrid überraschend mitteilten.