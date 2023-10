Freund zu Doppelspitze mit Eberl: «Nicht meine Entscheidung»

Leiche eines jungen Mannes in der Pegnitz gefunden Gefällt mir Merken Teilen

Die Leiche eines jungen Mannes ist in der Pegnitz in Mittelfranken gefunden worden. Eine Anwohnerin hatte die Polizei am Montag über eine leblose Person in dem Fluss in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) verständigt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.