Frontalzusammenstoß: Frau tot, fünf Schwerverletzte

Ipsheim (dpa/lby) - Bei einem schweren Frontalzusammenstoß in Mittelfranken ist am Mittwochabend eine 65 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Fünf weitere Frauen wurden verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte zwischen Mailheim und Oberndorf im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die eine 65-Jährige mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Oberndorf kommend in Richtung Mailheim. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ihr Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Mini-Van, in dem sich fünf Frauen befanden.

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen sei die 65-Jährige noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Die anderen Frauen - zwischen 44 und 69 Jahren alt - wurden zunächst notfallmedizinisch versorgt und dann in Krankenhäuser gebracht. Eine 57-Jährige und die 69-Jährige erlitten lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass ein medizinischer Notfall der 65-Jährigen zur Kollision führte, so die Polizei. Die Unfallstelle war bis in die späten Abendstunden wegen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie Notfallseelsorger waren im Einsatz.