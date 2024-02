Fünf Jahre «Rettet die Bienen»: Artenschützer sehen Probleme

München (dpa/lby) - Fünf Jahre nach dem Start des bisher erfolgreichsten Volksbegehrens der bayerischen Geschichte «Rettet die Bienen» fällt das Fazit der damaligen Initiatorin Agnes Becker (ÖDP) zum Artenschutz in Bayern nur sehr durchwachsen aus. «Es passiert was, aber es wurden schon viele Schäden angerichtet, die nicht mit einem Fingerschnippen rückgängig gemacht werden können», sagte die ÖDP-Landeschefin der Deutschen Presse-Agentur in München. Am Freitag (11.30 Uhr) wollen die Bündnispartner aus dem einstigen Trägerkreis auf einem Feld in München ihre Bilanz samt Forderungen vorstellen.

Als Beispiel für nachweislich positive Effekte nannte Becker den Nachweis von 40 Prozent mehr Insekten in den Gewässerrandstreifen von Feldern. «Es gibt schon messbare Erfolge», im Sommer solle es eine umfassende wissenschaftliche Bilanz zur Lage in Bayern geben.

Nach wie vor schwierig sei die Lage beim Ökolandbau, hier komme das Ziel, diesen auf 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche zu erweitern, weiterhin nur zäh voran, so Becker. Auch fehle noch immer eine Vorgabe für staatliche Kantinen, Bio-Lebensmittel im Einkauf stärker zu berücksichtigen.

Probleme bereite laut Becker auch die ausgesetzte Vorgabe für landwirtschaftliche Betriebe über 100 Hektar, vier Prozent ihrer Ackerfläche im Jahr brach liegen zu lassen. Aus Sorge vor Lebensmittelengpässen war die Vorgabe zwischenzeitlich ausgesetzt worden, ein Fehler, wie Becker betonte: «Die Problemerkenntnis ist noch nicht überall durchgedrungen, dass Artenschutz und Ernährungssicherheit zusammengehören.»

Sorge bereitet Becker und ihren Mitstreitern des einstigen Volksbegehrens aber auch politische Weichenstellungen außerhalb Bayerns: «Sowohl auf Bundes - als auch auf EU-Ebene ist es keine gute Zeit für mehr Artenschutz.» Die Staatsregierung müsse aber etwa an der nach dem Volksbegehren vereinbarten Halbierung der zulässigen Pestizide bis 2028 weiter festhalten, auch «wenn Brüssel schon jetzt die Handbremse zieht».

Becker betonte, der Trägerkreis des Volksbegehrens werde in diesem Jahr mit vielen Aktionen und Veranstaltungen das Thema wieder mehr ins Bewusstsein rufen, auch wenn allen klar sei, dass die Zeiten derzeit andere seien als vor fünf Jahren. «Damals war das Fenster sehr viel weiter offen für den Arten- und Naturschutz.» Heute sei das Thema wegen Krisen und Kriegen weit weniger präsent.

«Es war immer klar, dass der Artenschutz nicht mit dem Gesetz ist», sagte Becker. Das fünfte Jahr sei aber eine Benchmark, um zu schauen, ob der Druck auf die Staatsregierung wieder erhöht werden müsse.

Am 13. Februar 2019 hatten mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger für das Volksbegehren Artenvielfalt - «Rettet die Bienen» unterschrieben. 18,3 Prozent der Wahlberechtigten setzten damit ein deutliches Zeichen für mehr Artenschutz.