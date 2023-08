Fünf Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Mähring (dpa/lby) - Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Autofahrer am Freitagvormittag auf einer Staatsstraße nahe Mähring aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Wagen einer Frau, die mit ihrer Mutter und ihren zwei Kindern unterwegs war.

Beide Fahrzeuge seien in ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Die Mutter der Fahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer und die Fahrerin der beiden Autos ebenfalls in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder wurden vor Ort mit leichten Verletzungen versorgt.