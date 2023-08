Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Tunnel

Bad Wörishofen (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß in einem Tunnel bei Bad Wörishofen sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden. Die Staatsstraße 2015 musste zwei Stunden gesperrt werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Ein 64-jähriger Autofahrer war in Richtung Kaufbeuren im Tunnel plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Alle vier Insassen dieses Wagens wurden verletzt, ebenso der 64-Jährige. Die fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum der 64-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 40 000 Euro.