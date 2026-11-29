Kümmersbruck (dpa/lby) - Bei einer Hochzeitsfeier in der Oberpfalz hat es eine Schlägerei mit mehreren Verletzten gegeben. Fünf Männer gerieten in der Nacht zum Sonntag in einem Tanzlokal in Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) aneinander und schlugen und traten aufeinander ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch eine Bierflasche sei als Schlagwerkzeug benutzt worden.

Die Beteiligten seien unter anderem im Gesicht verletzt worden. Ein Mann kam laut dem Sprecher ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Alkohol dürfte demnach eine Rolle gespielt haben. Das Brautpaar hatte die Feier zuvor verlassen – ob der Streit der Grund hierfür war, blieb zunächst unklar.