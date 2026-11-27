Fürth (dpa/lby) - Vorfreude? Das wäre für Heiko Vogel tatsächlich übertrieben. Denn der kommende Gegner seiner SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga ist ziemlich unbequem. Arminia Bielefeld gastiert am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei den Franken. «Uns erwartet der unangenehmste Gegner, den man sich vorstellen kann», sagte der Trainer auf der Pressekonferenz. «Da kommt kein Gegner, bei dem ich sage: Ich freue mich.»

Die Bielefelder liegen dank ihrer schnörkellosen Spielweise im oberen Tabellendrittel. Da würden die Fürther auch gerne stehen. Doch nach der Last-Minute-Niederlage bei Hannover 96 (1:2) vor einer Woche müssen sich die Franken weiter nach unten orientieren.

In der Offensive dürfte Vogels Mannschaft aber einen Schub bekommen. Kapitän Felix Klaus steht nach einer Sehnenreizung im Fuß vor seinem Comeback. Der 34-Jährige sei eine «sehr wahrscheinliche Option» für den Kader, berichtete Vogel. Er habe «durchweg positive Signale» während der Trainingswoche bekommen. Alleinunterhalter Klaus hat mit sieben Treffern die Hälfte aller Fürther Tore in dieser Saison erzielt. Zuletzt war er Anfang November beim 0:3 gegen Dynamo Dresden zum Einsatz gekommen.