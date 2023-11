Fürther Trainer warnt vor «Hammeraufgabe» gegen Düsseldorf

Fürth (dpa/lby) - Nach einer «ziemlich krassen Woche» will Trainer Alexander Zorniger mit der SpVgg Greuther Fürth ein erfolgreiches Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf hinlegen. «Das ist ein typisches Bild für die 2. Liga, dass jeder jeden schlagen kann, extremer noch als in der Bundesliga. Wir sprechen aber jedes Mal von der Tagesform», sagte Zorniger am Freitag.

Die Fürther hatten auf ein 4:0 in der 2. Liga gegen den VfL Osnabrück eine DFB-Pokal-Blamage beim Viertligisten FC Homburg (1:2) folgen lassen. Anschließend gewannen sie mit 2:0 beim 1. FC Kaiserslautern. Daher sprach Zorniger von einer krassen Woche vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr).

Den Gegner aus Düsseldorf hält er für «unglaublich stabil», die potenzielle erste Elf sei eine «absolute Topmannschaft.» Die Fortuna habe «ganz viel Qualität», lobte Zorniger weiter und warnte vor einer «Hammeraufgabe», für die Außenverteidiger Marco Meyerhöfer wieder eine personelle Alternative sein könnte. Düsseldorf (21 Zähler) hat aktuell drei Punkte mehr als die Spielvereinigung.