Fußballfans greifen Kneipenbesucher an: Massenschlägerei

Salzburg (dpa) - Bei einer Massenschlägerei in Salzburg in Österreich sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Beteiligt waren nach Angaben der Polizei 15 bis 20 Personen.

Eine Gruppe von Fußball-Fans sei um 2.30 Uhr in einem Lokal am Rudolfskai wahllos auf Gäste losgegangen, berichtete die Polizei. Es sei zu einer Massenschlägerei in und vor dem Lokal gekommen, bei der Fäuste, Füße, Barhocker und Gläser eingesetzt wurden. Als die Polizei eintraf, seien mehrere Beteiligte geflüchtet.

Mindestens fünf Personen seien mit verschiedenen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Im Lokal entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden. Woher die Fußballfans kamen, teilte die Polizei nicht mit.