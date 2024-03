Fußballfans randalieren nach Sieg in Bahn und Hauptbahnhof

Augsburg (dpa) - Nach dem 6:0-Erfolg ihrer Mannschaft in Darmstadt haben Fans des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg am Wochenende ordentlich randaliert. Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, hatte ein Unbekannter aus der Gruppe der Fußballfans nach der Rückkehr am frühen Sonntagmorgen in einer Passagierunterführung des Augsburger Hauptbahnhofs ein Bengalisches Feuer entzündet, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Polizisten konnten das Feuer löschen. Bereits zuvor sollen einige Fans eine Regionalbahn auf der Rückfahrt aus Hessen verwüstet haben.

Der FC Augsburg hatte am Samstag beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98 den höchsten Auswärtssieg in der Geschichte des schwäbischen Bundesligisten erzielt, schon nach einer halben Stunde stand es 5:0 für die Augsburger. Wie der Bahnbetreiber Go-Ahead Bayern sowie die Bundespolizei berichteten, sollen auf der Fahrt zurück Ultra-Fans der Augsburger in einem Zug von Würzburg nach Treuchtlingen randaliert haben.

Es seien die Scheiben der Innentüren mit etlichen Graffiti-Schmierereien versehen und mehrere dieser Scheiben eingeschlagen worden, teilten die Beamten mit. Der entstandene Schaden werde auf 8000 Euro geschätzt. Weil die Waggons nun zunächst in der Werkstatt repariert werden müssen, ist es nach Angaben von Go-Ahead bereits zu Zugausfällen gekommen. Weitere Ausfälle auf der Strecke Würzburg-Treuchtlingen in den nächsten Tagen seien nicht ausgeschlossen.