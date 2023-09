Fußgänger frontal von Auto erfasst und schwer verletzt

Dachau (dpa/lby) - Ein Passant ist in Dachau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 45 Jahre alte Fußgänger war am Dienstagmittag ersten Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf die Straße getreten, um sie zu überqueren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei erfasste ein 69 Jahre alter Autofahrer den Mann aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit seinem Wagen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Weil zuerst davon ausgegangen wurde, dass der Fußgänger bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft an, zur Klärung des Unfallhergangs das Auto sicherzustellen. Außerdem sollte es ein Gutachten eines Sachverständigen geben. Im Krankenhaus wurden bei dem 45-Jährigen dann zwar schwere, aber keine lebensbedrohlichen Kopfverletzungen diagnostiziert.