Fußgänger in München von Auto erfasst

Bischofsgrüner Riesenschneemann aus Heu: So sieht er aus

Alle Jahre wieder ist er ein fester Bestandteil vom Marktplatz in Bischofsgrün in Oberfranken. Der XXL-Schneemann Jakob - in diesem Jahr NICHT aus Schnee! Klickt euch durch die Bildergalerie vom Aufbau des Riesenschneemanns!