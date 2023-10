15.10.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Regensburg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag an einer Ampelkreuzung die Straße betreten, als es zur Kollision kam, wie ein Polizeisprecher sagte.