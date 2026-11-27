Aschaffenburg (dpa/lby) - Am Gedenkort zum tödlichen Messerangriff im Park Schöntal in Aschaffenburg sollen unter anderem fünf japanische Zierkirschen an die Opfer erinnern. Dem Siegerentwurf zufolge, der bei einem Künstlerwettbewerb ermittelt worden war, sollen die Blüten der Gehölze die Verletzlichkeit des Lebens, Hoffnung und Neubeginn symbolisieren.

Der Architekt Matthias Braun will bei dem Projekt «Wurzeln der Gemeinschaft» zudem mit einer kreisförmigen Sitzbank um einen vorhandenen Ginkgo und einem Gedenkring einen offenen, barrierearmen Ort des Erinnerns und des gesellschaftlichen Miteinanders erschaffen. Nach Angaben der Stadt könnten am zentralen Gedenkring Blumen und Kerzen niedergelegt werden.

Stadtrat entscheidet

Die nun als Sieger unter acht ausgearbeiteten Entwürfen präsentierte Arbeit soll dem Stadtrat vorgelegt werden, der über die Umsetzung entscheidet. Anschließend folgen die Planungen zur Gestaltung und Errichtung des Erinnerungsortes.

«Das Preisgericht würdigte insbesondere die gelungene Einbindung in die Parklandschaft und die vorbildliche Umsetzung des Leitbildes mit seinen vier Dimensionen Begegnung, Gedenken, Bildung und Hoffnung», teilte die Stadt mit. Spätestens am 22. Januar 2028 soll der Erinnerungsort fertiggestellt sein. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 300.000 Euro, teilweise spendenfinanziert.

Täter psychisch krank

Am 22. Januar 2025 hatte ein Afghane in dem städtischen Park eine ihm unbekannte Gruppe von Kleinkindern mit einem Messer angegriffen. Er tötete einen zwei Jahre alten deutschen Jungen marokkanischer Herkunft und einen 41-jährigen Deutschen, der den Kindern helfen wollte. Zudem verletzte der Flüchtling ein damals zweijähriges Mädchen aus Syrien, einen weiteren Helfer (damals 72, deutsch) und eine Erzieherin (damals 59, deutsch).

Weil der Beschuldigte bei dem Angriff aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war, ließ ihn das Landgericht Aschaffenburg in einer geschlossenen Abteilung einer forensischen Psychiatrie unterbringen.

Ort nicht als Symbol der Angst oder Trauer

Die Grundidee für den Gedenkort war in einer interdisziplinären Kommission entwickelt worden, der unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Kultur angehörten. Laut Stadt soll der Ort kein Symbol der Angst oder Trauer sein, sondern ein Ort, der zeigt, dass Gewalt nicht spaltet, sondern dass die Stadt zusammensteht. Um diese Idee zu untermauern, hat die Stadt weitere Aktionen geplant, etwa einen Workshop zum Thema Zivilcourage mit Jugendlichen.