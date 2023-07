Geflügelpest am Goldbergsee in Coburg nachgewiesen

Coburg (dpa/lby) - Am Goldbergsee in Coburg ist die Geflügelpest aufgetreten. Betroffen seien zwei tot aufgefundene Gänse, teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch mit. Bei ihnen sei das Influenzavirus H5N1 nachgewiesen worden. Die Stadt warnt davor, tote Tiere zu berühren. Außerdem sollte man einen Kontakt von Hunden mit toten Vögeln vermeiden und nach einem Besuch am Goldbergsee seine Schuhe reinigen.

Die Geflügelpest wird beim direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder mit kontaminierten Materialien übertragen. Eine Ansteckung von Menschen auf diesem Wege ist in Deutschland nicht bekannt. Dennoch soll man tote Vögel nicht anfassen. Mehrere tote oder kranke Tiere an einem Ort sollen dem Veterinäramt gemeldet werden.

Nach Angaben der Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hatten sich in diesem Jahr in Bayern bis Anfang Mai bereits mehr als 150 Tiere nachweislich mit der Geflügelpest angesteckt.