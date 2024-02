09.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Geldstrafe für Vikar wegen schwarzer Kasse aus Kollekten

Durch eine schwarze Kasse soll ein Pfarrvikar in Niederbayern über Jahre hinweg Tausende Euro an Spendengeldern veruntreut haben - unter anderem für Geschenke an Jubilare. Jetzt muss er selbst zahlen.