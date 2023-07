Geschäftsführer Jagels verteidigt teurere Bayreuth-Tickets

Bayreuth (dpa) - Der Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele, Ulrich Jagels, hat die höheren Preise für die Opernkarten in diesem Jahr verteidigt. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, sagte er am Montag bei der traditionellen Pressekonferenz vor dem Start der Festspiele. Aber es sei richtig gewesen, «zumindest einen Teil der inflationsbedingt gestiegenen Kosten» weiterzugeben. Sonst hätte man am Programm kürzen müssen, sagte Jagels: «Ein Verzicht hätte umfangreiche Sparmaßnahmen in Programmbereich erforderlich gemacht.»

Festspiel-Intendantin Katharina Wagner hatte die Preiserhöhungen um sechs Prozent in diesem Jahr öffentlich kritisiert und betont, sie habe davor gewarnt.

Für die traditionell ausverkauften Festspiele gab es in diesem Jahr auch unmittelbar vor dem Start überraschend noch Karten. «Wir hatten beim «Ring» hier noch Karten zur Verfügung», sagte Jagels über das vierteilige Werk von Richard Wagner, das in Bayreuth derzeit in einer umstrittenen Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz auf die Bühne kommt.

«Die Nachfrage für den Kauf des kompletten Zyklus war nicht ausreichend hoch», sagte Jagels. Darum werden Tickets für die vier Opern in diesem Jahr sogar einzeln verkauft. «Das Kaufverhalten seitens des Publikums ist anders», sagte Jagels. Das gelte für Opern überall - und das «schlägt sich auch bei den Festspielen nieder».

Durch die «Öffnung» des «Rings des Nibelungen» hätten die Festspiele viele Neukunden gewonnen, betonte Jagels. Darum überlegten die Festspiele, «Das Rheingold», «Die Walküre», den «Siegfried» und die «Götterdämmerung» auch künftig einzeln zu verkaufen. Zu den Preisen versprach er, «dass sie im kommenden Jahr nicht steigen werden, das steht fest».

Die Bayreuther Festspiele starten an diesem Dienstag mit einer Neuproduktion des «Parsifal» in einer Augmented-Reality-Version. Dabei ergänzen virtuelle Elemente das Geschehen auf der Bühne. Sichtbar werden diese mit speziellen AR-Brillen, von denen es aber nur 330 für knapp 2000 Zuschauer gibt.

Auch diese Entscheidung verteidigte Jagels. Man habe erst schauen müssen, wie groß das Zuschauerinteressen an den Brillen, die für etwa 1000 Dollar zu haben seien, sei. Er stellte in Aussicht, dass es im kommenden Jahr mehr Brillen geben könnte.