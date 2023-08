Getötete Frau in ihrem Haus im Salzburger Land gefunden

Lamprechtshausen (dpa/lby) - Im österreichischen Bundesland Salzburg ist eine 35 Jahre alte Frau tot im Schlafzimmer ihres Hauses aufgefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie von ihrem 41-jährige Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde, wie ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Mann wurde nach einem Suizid am Montag tot in der Stadt Salzburg gefunden. Polizeibeamte wollten danach seine Frau am Wohnort des Paares in Lamprechtshausen nahe der Grenze zu Bayern verständigen. Als die Tür des Hauses nicht geöffnet wurde, verschafften sich die Beamten Zutritt und fanden die 35-Jährige tot im Schlafzimmer auf.

Das Ehepaar hinterlässt zwei Kinder. Sie waren vor dem Tod ihrer Eltern mit Verwandten auf Urlaub gefahren.