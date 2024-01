Gewerkschaft der Polizei hat Verständnis für Bauernproteste

München (dpa/lby) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern hat zwar Verständnis für die Belange und den Protest der Bauern gezeigt, aber auch vor Straftaten bei ihren Aktionen am Montag gewarnt. «Wir als GdP Bayern sehen erneut ein Versagen der aktuellen Bundesregierung als Auslöser für die Proteste, für die ich aufgrund der einschneidenden Kürzungen Verständnis habe», sagte der GdP-Landesvorsitzende Florian Leitner in München.

Protest sei richtig. «Was wir als Polizei aber verurteilen, sind das vereinzelte bewusste Blockieren von Verkehrsknotenpunkten, die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bei der Nutzung der Autobahnen oder das Umfahren von Sperren über Felder.»

Bayernweit haben Landwirte für Montag zu Protesten gegen Kürzungen im Agrarbereich aufgerufen, etwa mit Sternfahrten.