Goldmünzen gefunden: Telefonbetrüger geschnappt

Nürnberg/Himmelkron (dpa/lby) - Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten in Oberfranken zwei mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden die Beamten auf einem Autohof bei Himmelkron (Landkreis Bayreuth) am Donnerstag im Kofferraum des Autos zweier 21- und 23-jähriger Männer Taschen voller Goldmünzen. Die Münzen im Wert von rund 70.000 Euro seien mutmaßlich zuvor einer Seniorin in Nürnberg von falschen Polizeibeamten entwendet worden.

Beide Verdächtige sollen der Frau einen schweren Unfall des Enkels vorgetäuscht und sie damit zur Herausgabe der wertvollen Münzen gebracht haben. Die mutmaßlichen Betrüger befänden sich wegen Verdachts auf Betrug in Untersuchungshaft.