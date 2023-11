Gottschalk nicht vom Ausräuchern überzeugt

Rollerfahrer bei Unfall durch die Luft geschleudert Gefällt mir Merken Teilen

Ein Roller und ein Auto sind in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.