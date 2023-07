Greuther Fürth holt Mittelfeldspieler Kiomourtzoglou

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Orestis Kiomourtzoglou verpflichtet. Der 25-Jährige kommt aus der ersten schottischen Liga und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit, wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. «Orestis bringt die Qualitäten mit, die wir für das defensive Mittelfeld gesucht haben. Zudem ist er erfahren, ist auf dem Platz auch lautstark und kann so eine wichtige Rolle bei uns einnehmen», äußerte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 27 Pflichtspiele für Heart of Midlothian FC, darunter auch drei Einsätze in der Conference League. «Es ist super, dass wir die Verpflichtung noch vor dem Trainingslager hinbekommen haben, auch wenn Orestis nach einer OP am Fußgelenk noch Reha-Training absolvieren muss und noch nicht direkt ins Mannschaftstraining einsteigen wird», sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger.