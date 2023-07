Greuther Fürth leiht U20-Nationaltorwart Urbig aus

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Torwart Jonas Urbig ausgeliehen. Der 19-Jährige kommt aus der Bundesliga vom 1. FC Köln und bleibt vorerst für eine Saison beim fränkischen Fußball-Zweitligisten. «Jonas ist eines der größten Torwarttalente in Deutschland und wird für zusätzlichen Wettbewerb unter unseren Torhütern sorgen», sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

Für die bayerischen Fußball-Fans ist Urbig kein Unbekannter. In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit war der Teenager an Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg ausgeliehen. «Jonas bringt für sein junges Alter schon sehr vieles mit und hat es in der Rückrunde in Regensburg schon richtig gut gemacht», lobte Fürths Trainer Alex Zorniger.

Urbig wurde im Kölner Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet, durchlief die deutschen Jugend-Nationalteams und ist aktueller U20-Nationalspieler.