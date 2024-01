Größen aus Politik und Sport gedenken Beckenbauer

Unterrichtsausfall, Warnungen und Unfälle wegen Glatteis Gefällt mir Merken Teilen

Vor allem am Mittwoch ist in fast allen Teilen des Freistaats wegen Glätte Vorsicht geboten. Am Münchner Flughafen könnte es Probleme geben, an mehreren Schulen soll der Präsenzunterricht ausfallen. Bei Unfällen wurden schon zum Wochenanfang mehrere Menschen verletzt.