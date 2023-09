Große Suchaktion nach Unfall

Ebersberger Forst (dpa/lby) - Ein 55-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Ebersberg von der Staatsstraße abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab der Mann nach dem Unfall am Sonntag im Bereich Ebersberger Forst zunächst an, dass noch eine zweite Person im Auto gesessen hätte. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin rund eine Stunde mit Polizeihubschrauber, Diensthund sowie Wärmebildgeräten die Umgebung ab, konnten jedoch keinen weiteren Verletzten finden. Nach der Bergung des Fahrzeugs fanden sich Anhaltspunkte dafür, dass sich doch nur eine Person darin befunden hatte.

Der Mann war mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache von allein auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, hatte den Wildschutzzaun durchbrochen und war dann gegen eine Buche geprallt. Das Auto blieb völlig zerstört auf dem Dach liegen. Da es bei dem Mann Hinweise auf eine Alkoholisierung gab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er kam in ein Krankenhaus.