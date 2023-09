19.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Großeinsatz der Polizei: Mann mit Schusswaffe in Kelheim

Sirenen, Blaulicht und Absperrungen scheuchen das sonst so beschauliche Kelheim am Dienstagabend auf. Ein Mann mit einer Schusswaffe ist in der Altstadt unterwegs. Die Polizei rückt mit Spezialkräften an.