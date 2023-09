Großes Interesse am Quereinstieg ins Lehramt in Bayern

VW und BMW erwarten steigende Nachfrage nach Elektroautos Gefällt mir Merken Teilen

Der Elektroautomarkt in Deutschland dürfte erst einmal unter den sinkenden Förderprämien leiden. Vor der IAA in München sind deutsche Hersteller dennoch optimistisch, dass die Rechnung mit den Stromern am Ende aufgeht. Minister Wissing äußert sich sehr skeptisch.