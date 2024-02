Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser-Bande

Berlin/Den Haag (dpa) - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande Objekte in vier Bundesländern durchsucht. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage mitteilte, ging es bei der Operation am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein um die Vollstreckung mehrerer europäischer Haftbefehle. Auch die Polizeibehörden in Frankreich und Belgien seien beteiligt gewesen, hieß es. Die Verdächtigen sollen an Schleusungen über den Ärmelkanal beteiligt gewesen sein. Schwerpunkt des Einsatzes sei NRW, teilte der Sprecher mit.

Europol bestätigte, dass es um einen Einsatz in mehreren europäischen Ländern gehe. Einzelheiten zu der Operation würden aber erst am Nachmittag bekannt gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizeibehörde der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag.