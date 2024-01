Grünen-Chefin fordert CSU zu respektvollen Debatten auf

Lindau (dpa/lby) - Nach vielen Verwerfungen und scharfen Tönen in den vergangenen Monaten hat Bayerns Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer die CSU aufgefordert, zu einem respektvollen Umgang zurückzukehren. «Als demokratische Partei sollte sie sich ihrer Verantwortung für die Debattenkultur in diesem Land bewusst sein», sagte Lettenbauer am Freitagabend zum Auftakt des Grünen-Landesparteitags in Lindau. Man müsse wieder respektvoll streiten lernen. Demokraten könnten nur dann im Kampf gegen rechts erfolgreich sein, «wenn wir alle zusammenhalten», mahnte sie. Die CSU müsse zudem aufhören, «Rechten hinterherzulaufen», forderte Lettenbauer.

Die Grünen waren vor allem im Landtagswahlkampf massiven Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Die Partei wirft der CSU und Ministerpräsident Markus Söder vor, diese Stimmung mit allzu scharfen Tönen und überzogener Kritik angeheizt zu haben.

Nach den Verlusten der Grünen bei der Landtagswahl betonte Lettenbauer, man wolle in Zukunft wieder «deutlich mehr erreichen» - in den Städten und auf dem Land. Das Minus bei der Wahl habe auch damit zu tun, dass man den Menschen keine falschen Versprechungen mache, sondern versuche, ehrliche Antworten zu geben. Doch das wolle man auch weiter tun.