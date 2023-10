Grünen-Geschäftsführerin kritisiert Ton in Wahlkämpfen

Berlin (dpa) - Die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, hat das Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen verteidigt. Es handle sich nach aktuellem Stand jeweils um das zweitbeste Ergebnis, sagte sie am Sonntagabend in der «Berliner Runde» der ARD.

Kritik übte Büning am Verhalten politischer Mitbewerber. «Es waren sehr, sehr harte Wahlkämpfe, die zum Teil auch mit Angriffen und Parolen geführt wurden, die jenseits der Sachlichkeit waren. Und ich glaube, da sollte die CDU und auch die CSU sich doch auch noch mal angucken, wem denn solche Angriffe eigentlich helfen.» Sie spielte damit offenbar auf die guten Ergebnisse der AfD an.