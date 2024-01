Gute Fiél-Botschaft: Nürnbergs Castrop bereit für Hannover

Nürnberg (dpa/lby) - Trainer Cristian Fiél konnte vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg bei Hannover 96 auch positive Personalnachrichten verkünden. Bei Jens Castrop und Jan Gyamerah gab es vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga grünes Licht für einen Einsatz. «Beide haben das Training gemacht», berichtete Fiél erfreut.

Ein Mitwirken von Castrop, der sich am Dienstag im Training eine Knöchelblessur zugezogen hatte, wäre besonders wichtig. Der 20-Jährige ist das Schwungrad im Mittelfeld. Nach dem 3:0 zum Rückrundenauftakt gegen Hansa Rostock wollen die Nürnberger schließlich auch in Hannover punkten.

In der Tabelle liegt der «Club» mit 27 Zählern auf Platz sieben zwei Punkte und zwei Ränge vor den Niedersachsen, die Fiél für ein starkes Tam hält: «Das ist eine Mannschaft, die Qualität hat, darüber brauchen wir nicht reden. Und sie hatten es sich erhofft, etwas weiter oben in der Tabelle zu stehen. Wir sind, denke ich, gut vorbereitet.» Unbeantwortet ließ der «Club»-Club am Tag vor dem Spiel die spannende Frage, ob wieder Carl Klaus im Tor stehen wird oder der langjährige Stammkeeper Christian Mathenia wieder auflaufen wird.

Fiél äußerte sich in der Pressekonferenz zum Spiel auch zur erneuten schweren Verletzung von Innenverteidiger und Ex-Kapitän Christopher Schindler. Der 33-Jährige wird wegen eines Mittelfußbruchs mehrere Wochen fehlen. Der Abwehrspieler war gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen. «Dass es ihn wieder erwischt hat, ist unfassbar bitter. Es tut mir unfassbar leid. Er hatte sich wieder rangekämpft.» Es könne nur heißen: «Kopf hoch.»