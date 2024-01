Haftbefehl wegen versuchten Mordes: Mann sticht auf Frau ein

Rosenheim (dpa/lby) - Ein 33-Jähriger soll in Rosenheim mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und sie verletzt haben. Ein Richter erließ am Mittwoch Haftbefehl wegen versuchten Mordes, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Rettungskräfte brachten die 30-jährige Frau ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht, hieß weiter.

Zwischen dem Ehepaar sei den Angaben zufolge am Dienstag in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ein Streit ausgebrochen. Der Mann soll dann mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Bewohner der Unterkunft und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes griffen ein. Beamte nahmen den Mann noch vor Ort fest.