Haftstrafe für Lehrer wegen Besitzes von Missbrauchsfotos

BGH: Urteil im Wolfsmasken-Prozess ist rechtskräftig Gefällt mir Merken Teilen

Die Tat sorgte in München für Angst: Eine Elfjährige wurde 2019 in ein Gebüsch gezerrt und schwer missbraucht, von einem Mann mit Wolfsmaske. Nun hat der Bundesgerichtshof in dem Fall entschieden.