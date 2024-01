Handball-Fan Thorup: Dänemark «ganz großer Favorit»

Augsburg (dpa) - Vor dem Bundesliga-Heimspiel mit seinem FC Augsburg gegen den FC Bayern wird Fußball-Trainer Jess Thorup erst mal zum Handball-Fan. Der 52 Jahre alte Däne will sich am Freitagabend (20.30 Uhr) das EM-Halbfinale zwischen Turnier-Gastgeber Deutschland und der Auswahl seines Heimatlandes im Fernsehen anschauen.

Natürlich sind die Sympathien von Fußball-Coach Thorup klar verteilt, auch wenn er angesprochen auf seinen Tipp, welche der beiden Handball-Nationen ins EM-Finale einziehe, lächelnd antwortete: «Jetzt muss ich aufpassen.» Nach einer kurzen Kunstpause sagte Thorup in der Pressekonferenz zum Bayern-Spiel dann: «Nein! Wenn Dänemark sein Niveau abruft, dann sind sie schon der ganz große Favorit, Europameister zu werden.»

Thorup, der in seiner Jugend selbst mal Handspiel spielte, hatte sich ein EM-Spiel der dänischen Weltklasse-Auswahl auch live in München angeschaut, wie er berichtete. Der an zahlreichen Ballsportarten interessierte Thorup sieht nur einen Punkt, der im Halbfinale für einen deutschen Überraschungserfolg spreche, und zwar das fantastische Publikum und die große Unterstützung des DHB-Teams in der Kölner Halle. Die fast 20.000 Zuschauer könnten sozusagen zum siebten Feldspieler auf dem Platz werden, meinte Thorup: «Ansonsten würde ich sagen, dass Dänemark neun von zehn Spielen gegen Deutschland gewinnt.»