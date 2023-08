Harry Kane zum vierten Mal Vater

Kletterer stürzt 30 Meter tief: Schwer verletzt Gefällt mir Merken Teilen

Ein Kletterer ist in den Berchtesgadener Alpen bei einem Sturz schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, habe sich der aus Niedersachsen stammende Mann am Montag bei seiner Tour in rund 2000 Metern Höhe verstiegen und sei - ohne Zwischensicherungen - 30 Meter tief in sein Seil gestürzt.