Hecking rechnet mit Sommer-Wechsel von FCN-Juwel Uzun

Nürnberg (dpa) - Sportvorstand Dieter Hecking hat den Fans des 1. FC Nürnberg keine Hoffnung gemacht, dass sie das Toptalent Can Uzun über diese Saison hinaus im «Club»-Trikot erleben werden. «Die Wahrscheinlichkeit, dass er über den Sommer bleibt, ist relativ gering», sagte Hecking am Freitagabend beim TV-Sender Sky vor dem Auswärtsspiel des Fußball-Zweitligisten gegen SV Wehen Wiesbaden, bei dem der 18 Jahre alte Uzun erkrankt fehlte.

So realistisch müsse man angesichts der rasanten Entwicklung des Offensivspielers sein, ergänzte Hecking. «Er ist ein wichtiger Fixpunkt geworden in unserer Mannschaft», sagte der Sportvorstand über Uzun, der in dieser Saison auf 13 Tore und drei Vorlagen kommt. Uzuns Vertrag in Nürnberg läuft noch bis Juni 2027. Im Gespräch ist für den Jungstar bereits eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe.

Als Interessenten werden etwa die Bundesligisten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gehandelt, aber auch Clubs aus dem Ausland. «Die Vereine stehen Schlange», bemerkte Hecking.

Ein Thema bei Uzun ist auch, ob er eine mögliche Zukunft als Nationalspieler eher für die Türkei oder Deutschland sieht. Der gebürtige Regensburger spielte bislang international für türkische Juniorenteams. «Er macht sich das Leben gerade schwer mit einer Entscheidung», berichtete Insider Hecking: «Egal, für welches Land er sich entscheidet, er ist ein fantastischer Spieler.» Es sei eine Familienangelegenheit, meinte Nürnbergs Sportchef.