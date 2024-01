Herrmann: Proteste müssen auf dem Boden der Gesetze bleiben

Geldtransporter in Oberbayern überfallen: Flucht mit Bargeld Gefällt mir Merken Teilen

In der Nähe von Rosenheim schlagen sie zu: Zwei Männer überfallen am Morgen einen Geldtransporter, verletzen eine Person und flüchten mit Bargeld. Die Polizei fahndet auch per Hubschrauber nach ihnen.