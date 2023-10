Herrmann: Schnell Regierungsprogramm beschließen

München (dpa) - Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nach dem Landtagswahlkampf keine Zeit vergeuden, bis die Staatsregierung wieder handlungsfähig ist. Als wichtigste Aufgabe nannte der Erlanger CSU-Politiker am Sonntag die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum, in Kombination mit Klimaschutz und Umweltpolitik.

«Ich glaube, da werden wir ein überzeugendes Programm auch mit all den Punkten, die wir schon vorher in unserem Wahlprogramm aufgezeigt haben, sehr schnell in der Regierung beschließen können», sagte Herrmann in der ARD.

Der langjährige Innenminister betonte, dass die CSU mit weitem Abstand vor allen anderen Parteien liege. «Wir sind die Volkspartei in Bayern und auf dieser Grundlage können wir jetzt weiterarbeiten.»