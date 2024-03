Heyder hört als Nachwuchskoordinator der Bamberg Baskets auf

Unbekannter soll Radfahrerin geschlagen und gewürgt haben Gefällt mir Merken Teilen

Ein Unbekannter soll eine Radfahrerin in Landshut attackiert und bestohlen haben. Die 44-Jährige habe ihren Angaben zufolge am Mittwoch auf einer Parkbank eine Pause gemacht, als ihr ein Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag.