Hilfen nach schweren Unwettern ausgedehnt

Augsburg (dpa/lby) - Das Hilfspaket nach den schweren Unwettern Ende August kann nun auch von Geschädigten aus dem Landkreis Augsburg in Anspruch genommen werden. Auch dort hatten Starkregen, Wind und tennisballgroße Hagelkörner zu großen Forst- und Flurschäden, zerstörten Fenstern sowie beschädigten Autos und Häusern geführt. Ein 1,5 Millionen Euro schweres Hilfsprogramm galt zunächst nur für die ebenfalls schwer getroffenen Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Aichach-Friedberg. Es wurde nun räumlich ausgeweitet, wie das Landratsamt am Donnerstag in Augsburg mitteilte.

Damit können Geschädigte beim Finanzamt einen Antrag zur Gewährung steuerlicher Erleichterungen stellen. Auch können Kommunen in bestimmten Fällen auf Förderprogramme zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur zurückgreifen. Eventuell seien auch Notstandsbeihilfen für Härtefälle möglich, bei denen existenzbedrohende Schäden oder das Fehlen einer Versicherung vorlägen, hieß es.