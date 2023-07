28.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Hochzeitsalter in Bayern steigt

Hochzeitspaare in ihren Zwanzigern waren vor 40 Jahren noch die Regel. Inzwischen sei das Durchschnittsalter in Bayern um mehr als acht Jahre gestiegen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mit.