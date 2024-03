Hohe Beiträge: Münchner OB appelliert an private Kitas

Hof in Not - Brief ans Sozialministerium Gefällt mir Merken Teilen

Die Stadt Hof wendet sich wegen hoher Sozialausgaben an das Sozialministerium in München. Die Sozialkosten machten 17 Prozent des Verwaltungshaushalts aus, Hof liege damit gemessen an der Einwohnerzahl an der Spitze in Bayern, hieß es in einem Brief an das Ministerium, der am Freitag veröffentlicht wurde.