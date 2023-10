HSV verpasst Rückkehr an Tabellenspitze trotz 2:0

Zwei Männer nach Überfall auf Juwelier in Haft Gefällt mir Merken Teilen

Zwei Männer sind nach einem Überfall auf einen Juwelier in der Oberpfalz verhaftet worden. Einer der beiden Männer im Alter von 40 und 33 Jahren soll einen Mitarbeiter des Juweliers in Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am Freitag mit einer Schusswaffe bedroht haben, so die Polizei am Samstag.