Coburg (dpa) - Die HUK Coburg wird nach zehn Jahren ihren stationären Gebrauchtwagenhandel in Düsseldorf schließen. Anfang Dezember soll das 2016 eröffnete Autohaus in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt den Betrieb einstellen, wie der Versicherer mitteilte. Fortführen wird das Unternehmen den Onlinehandel auf der Plattform HUK-Autowelt, auf der derzeit knapp 5.500 gebrauchte Fahrzeuge zum Kauf angeboten werden.

Hinter der stationären HUK-Autowelt verbarg sich der Plan des Vorstands, neben dem Verkauf von Kfz-Policen ein «Ökosystem» von Dienstleistungen rund ums Auto aufzubauen. Diese Art von Geschäftsmodell verfolgt mit großem Erfolg unter anderem der US-Techkonzern Apple. Ursprünglich stellte das Unternehmen nur Computer her, bevor es in das Geschäft mit Smartphones, Streamingdienste und Spezialsoftware für Musik- und Videoproduktion expandierte.

Einst Aufsehen um das Autohaus

Das HUK-Projekt hatte 2016 in der Autobranche beträchtliches Aufsehen erregt, weil noch kein Versicherer auf die Idee eines eigenen Gebrauchtwagenhandels gekommen war. Doch war die Geschäftsidee keineswegs weit hergeholt: Üblich in der Versicherungsbranche ist die Vermittlung von bei Unfällen beschädigten Kundenautos mit Totalschaden an Restwertbörsen und spezialisierte Händler.

Die HUK ist mit mittlerweile über 14 Millionen versicherten Fahrzeugen größter deutscher Kfz-Versicherer. Als Grund der bevorstehenden Schließung nannte die HUK ein «unsicheres Marktumfeld» und eine stärkere Konzentration auf digitale Geschäftsmodelle und Kooperationen. «Leider haben sich unsere Erwartungen, damit einen Einstieg in den stationären Autohandel zu schaffen, nicht erfüllt», sagte Autowelt-Geschäftsführer Tobias Ziesmer.

Kein Rückzug auf das Versicherungsgeschäft

Nicht aufgegeben hat der Vorstand das «Ökosystem»: Das Unternehmen hält demnach an der strategischen Ausrichtung fest, den Kundinnen und Kunden neben Versicherungen weitere Dienstleistungen rund um Auto und Verkehr anzubieten. Neben dem Online-Gebrauchtwagenhandel zählen dazu unter anderem Autoreparaturen in der Werkstattkette Pitstop, die Vermittlung von Werkstattterminen und ein Autozulassungsservice.