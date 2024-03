Hunderte bei Demos von Fridays for Future und Verdi

Würzburg/Regensburg (dpa/lby) - Hunderte Teilnehmer sind am Freitag auch in Bayern für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages der Klimabewegung Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi gab es in einer Reihe von größeren und kleineren Städten Kundgebungen.

In Würzburg demonstrierten am Nachmittag laut Polizei 350 bis 400 Menschen. Die Veranstalter hatten mit deutlich mehr Interesse gerechnet: 2000 Teilnehmer waren angemeldet. In Regensburg seien etwa 400 Männer und Frauen zu einer Fahrraddemo gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. In dieser Größenordnung sei die Demonstration auch geplant gewesen. Von weiteren Protestversammlungen in anderen bayerischen Städten hatte die Polizei zunächst keine konkreten Teilnehmerzahlen vorliegen.

Es solle eine Bewegung aufgebaut werden, die für Klimaschutz einerseits und soziale Gerechtigkeit anderseits kämpfe, begründeten die Organisationen die Verbindung von Gewerkschaft und Klimabewegung. Im Bündnis «Wir fahren zusammen» kooperieren beide Organisationen im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verdi hatte am Freitag mit einem Warnstreik in vielen deutschen Städten den ÖPNV weitgehend lahmgelegt. In Bayern fanden allerdings keine Warnstreiks statt, weil im Freistaat keine Tarifverhandlungen laufen.