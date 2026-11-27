Prag (dpa) - Nach einem plötzlichen Wintereinbruch ist es in Tschechien zu Verkehrsbehinderungen und Hunderten Unfällen gekommen. Die Feuerwehren rückten am Donnerstag und Freitag zu mehr als 600 Einsätzen wie Verkehrsunfällen, umgestürzten Bäumen und steckengebliebenen Lastwagen aus. Eine Sprecherin appellierte an die Fahrer, mit erhöhter Vorsicht zu fahren und ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen.

Schneeräumung auf Hochtouren

Auf den Autobahnen und Staatsstraßen waren die Streu- und Räumfahrzeuge im Dauereinsatz. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 4.600 Tonnen Streusalz verbraucht, wie die zuständige Behörde RSD mitteilte.

Am internationalen Vaclav-Havel-Flughafen in Prag kam es wegen des starken Schneefalls stundenlang zu Verspätungen. Rund 26.000 Haushalte waren in der Hauptstadt wegen eines Defekts an einer Fernwärmeleitung bei Minustemperaturen vorübergehend ohne Heizung und warmes Wasser.