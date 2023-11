Illegal abgerissenes Uhrmacherhäusl: Prozess eingestellt

ICE streift Regionalzug an Weiche: Sieben Verletzte Gefällt mir Merken Teilen

Viele Pendler sind schon nach Hause unterwegs, als am Freitag zwei Züge an einer Weiche kollidieren. Mindestens sieben Menschen werden verletzt. Während Fahrgäste in einer Turnhalle unterkommen, beginnt die Suche nach der Unfallursache.