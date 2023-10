Im Schatten der Landtagswahl: Neue Bezirksräte gewählt

München (dpa/lby) - Im Schatten der Landtagswahl haben die Bürgerinnen und Bürger in Bayern am Sonntag auch die neuen Bezirkstage bestimmt. Diese Parlamente in den sieben bayerischen Regierungsbezirken sind weniger prominent und bekannt als der Landtag. Die Bezirke bilden neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern.

Gewählt wurden die Bezirksräte nach dem gleichen Prinzip wie im Bundes- und Landtag: Die Wählerinnen und Wähler hatten eine Stimme für einen Direktkandidaten und eine Listenstimme. Allerdings besteht keine Fünf-Prozent-Hürde, also auch Parteien mit einem geringeren Stimmanteil können in den Bezirkstag einziehen.

Bei der Stimmauszählung am Sonntagabend hatte die Landtagswahl Priorität, deshalb wurden die Ergebnisse der Bezirkswahlen erst später erwartet. 2018 hatte die CSU in allen sieben Regierungsbezirken die meisten Sitze errungen.

Die sieben Bezirke im Freistaat erfüllen vor allem soziale Aufgaben, kümmern sich aber auch um die Bereiche Kultur, Heimatpflege, Bildung und Umwelt.